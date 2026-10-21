Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Muhalefetin planı programı yok' | Video
21 Ekim 2026 13:29
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Özgür Özel ve muhalefetin algı operasyonlarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Biri çıkmış şuursuzca, "savaştayız" diyor. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da haberimiz mi yok..." dedi. Erdoğan ayrıca, "Muhalefet dünyayı ve bölgemizi takip etmiyor. Türkiye'ye yönelik operasyonlardan habersizler. Her şeye gözlerini kapatmış durumdalar. " ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
43:24
06:10
Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! 20.10.2026 | 22:43
01:02
Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.10.2026 | 17:46
42:05
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 20.10.2026 | 16:23
08:12
Özgür Özel'den sokak çağrısı! Eylemlere destek vereceğini açıkladı | Video 20.10.2026 | 13:59
02:25
"Kurgu trafik kazası" operasyonu: 77 gözaltı | Video 20.10.2026 | 09:30
01:09
Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı 19.10.2026 | 21:34
24:02
00:32
Kontrolden çıkan kamyonet markete girdi 18.10.2026 | 23:29
26:16
Başkan Erdoğan: "Sağlıkta Türkiye'yi çekim merkezi yapacağız" | Video 17.10.2026 | 15:38
01:44
00:56
23:24
03:42
09:04
16:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Kurum selin vurduğu Ayazağa'da! | Video 16.10.2026 | 11:48
00:48
22 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 59 gözaltı | Video 16.10.2026 | 11:16
00:30
23:42
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.10.2026 | 18:52