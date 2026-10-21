Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Muhalefetin planı programı yok' | Video

21 Ekim 2026 13:29

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Özgür Özel ve muhalefetin algı operasyonlarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Biri çıkmış şuursuzca, "savaştayız" diyor. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Seferberlik çıktı da haberimiz mi yok..." dedi. Erdoğan ayrıca, "Muhalefet dünyayı ve bölgemizi takip etmiyor. Türkiye'ye yönelik operasyonlardan habersizler. Her şeye gözlerini kapatmış durumdalar. " ifadelerini kullandı.