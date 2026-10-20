"Kurgu trafik kazası" operasyonu: 77 gözaltı | Video
20 Ekim 2026 09:30
Bakan Gürlek: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanması tespit edildi. İncelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
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