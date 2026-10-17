Başkan Erdoğan: "Sağlıkta Türkiye'yi çekim merkezi yapacağız" | Video

17 Ekim 2026 15:39

Başkan Erdoğan İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor... "Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Bugün 2 yeni eserin temelini atıyoruz. Hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Ayrıca 56 poliklinik 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.