Başkan Erdoğan: "Sağlıkta Türkiye'yi çekim merkezi yapacağız" | Video
17 Ekim 2026 15:39
Başkan Erdoğan İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor... "Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Bugün 2 yeni eserin temelini atıyoruz. Hastanemizde 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Ayrıca 56 poliklinik 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.
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