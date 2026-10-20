Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı!

20 Ekim 2026 22:43

CHP ve Yeni Parti arasında İBB davası nedeniyle başlayan gerilim dozunu her geçen gün artırarak devam ederken, kameralara dikkat çeken bir skandal takıldı. Özgür Özel, Yeni Parti grup toplantısında konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Sözcü Zeynel Emre, Özel’i not defteri üzerinden çekiştirdi.