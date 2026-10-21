Zafer Şahin'den fon tartışmasında kritik soru: Berat Albayrak'ı kimler, neden hedef gösteriyor? | Video
21 Ekim 2026 17:17
Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden hedef alınmasını değerlendirdi. Albayrak'ın 2020'de aktif siyaseti bırakmasına rağmen 2024-2026 dönemini kapsayan soruşturmayla ilişkilendirilmeye çalışılmasına dikkat çeken Şahin, Faik Öztrak ve Ümit Özlale'nin iddialarının arkasındaki motivasyonun sorgulanması gerektiğini savundu. Şahin, "Kimin taşeronu olarak bu adımları atıyorsunuz?" sözleriyle tartışmanın perde arkasına ilişkin sorular yöneltti.
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