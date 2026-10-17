Başkan Erdoğan: ''Osman Gazi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır'' | Video
17 Ekim 2026 13:00
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Mavi Vatan'daki görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan Osmangazi'nin Karadeniz'e uğurlanması töreni için video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan "Osman Gazi Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır" ifadelerini kullandı.
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