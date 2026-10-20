Video Haber MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video

MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video

20 Ekim 2026 16:23

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Bahçeli "Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır. Aynı zamanda da tüm finansal piyasaların istikrar içinde işlemesi için gözetim ve denetim işlevinin bilim içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, şöyle devam etti: Toplumsal mutabakat ve güven önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefini terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünemeyiz. Suriye ve Irak'ta olumlu gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütlerinin feshi yeni kapı açıyor.

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