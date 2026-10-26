Otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kaza kamerada
26 Ekim 2026 18:55
Düzce'de otomobilin çarptığı minibüs, park halindeki aracın üzerine çıktı. 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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