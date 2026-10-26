Çeşme’de şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video
26 Ekim 2026 17:02
İzmir’in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar suya gömüldü.
İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kaldırımların ve yolların sular altında kaldığı ilçede bazı araçlar suya gömülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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