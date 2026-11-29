Mardin’de büfe olarak kullanılan minibüs alevlere teslim oldu | Video
29 Kasım 2026 13:52
Mardin’in Artuklu ilçesinde büfe olarak kullanılan minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Nur Mahallesi'nde büfe olarak kullanılan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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