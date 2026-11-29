Mardin'de okulun bahçesinde ateş yakan çocuklar kamerada
29 Kasım 2026 15:59
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir okulun bahçesindeki kamelyada çocukların ateş yaktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, 8 Mart Mahallesinde bir okul bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çocukların kamelyanın içinde ateş yaktığı görüldü. Olayın pazar günü meydana gelmesi nedeniyle okulda ders yapılmadığı, görüntülerin kaydedildiği sırada öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulunmadığı öğrenildi.
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