Çatalca'da dere taştı: 11 kişi mahsur kaldı! Araçlar suya gömüldü | Video
29 Kasım 2026 14:27
Çatalca'da etkili olan şiddetli sağanak dereleri taşırdı, 11 kişi mahsur kaldı. Park halindeki araçlar sular altında kaldı. İşte o bölgelerden görüntüler…
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