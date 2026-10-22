Böyle rahatlık görülmedi: Gazoz içerek girdiği mağazanın vitrinindeki cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video

22 Ekim 2026 14:58

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mağazaya elindeki gazozu içerek giren şüpheli, vitrindeki 40 bin liralık cep telefonunu çalıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki cep telefonu mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; iş yeri sahibi, dükkanın arka tarafındayken, içeri giren şüpheli, vitrindeki cep telefonu alıp kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki gazozu içerek içeri giren şüphelinin, etrafa baktıktan sonra bankonun üzerinden vitrine uzanıp, cep telefonun çaldığı ve gazozunu içmeye devam edip, soğukkanlılıkla dışarı çıktığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.