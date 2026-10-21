Uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video
21 Ekim 2026 14:17
Samsun’un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ekipler, uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışma sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.U.'yu (30) Yenimahalle Mahallesi'nde yakaladı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.U. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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