Tuzla'da ayakkabı fabrikasında yangın; ekipler alevlere müdahale ediyor | Video
22 Ekim 2026 09:06
Tuzla'da ayakkabı fabrikasının çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'ndeki 5 bin metrekare kapalı alana sahip ayakkabı fabrikasının çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Bir bölümü depo olarak kullanılandığı öğrenilen çatı katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin zaman zaman 2 metre yüksekliğe ulaştığı yangına itfaiye ekiplerinin 8 ayrı noktadan müdahalesi sürüyor.
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