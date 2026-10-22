Drift atan otomobil motosiklete çarptı! O anlar kask kamerasında | Video
22 Ekim 2026 10:33
Bursa'da kavşakta sürücüsünün drift attığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün drift atarken kontrolünü yitirdiği otomobil, savrulup hareket halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bu arada kaza, başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
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