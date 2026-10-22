Ankara'da iş yeri kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı | Video
22 Ekim 2026 08:37
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir iş yerinin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu, bir şüphelinin silahla iş yerine ateş ettiği anları video kaydına aldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, videodaki şüpheli ve onunla birlikte hareket ettiği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartı hükümleri uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Ankara'da iş yeri kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2026 | 08:37
04:17
01:00
02:19
01:59
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza kamerada 21.10.2026 | 15:36
00:16
Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı | Video 21.10.2026 | 14:45
00:38
04:14
Bursa'da piercing yaptıran 17 yaşındaki genç hastanelik oldu | Video 21.10.2026 | 13:48
01:11
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı! Dehşet anı kamerada 21.10.2026 | 13:36
01:39
Park halindeki TIR'dan 30 çuval şeker çaldılar: O anlar kamerada 21.10.2026 | 13:16
00:39
00:44
Malatya'da iki otomobil çarpıştı! 1'i ağır 6 yaralının olduğu kaza kamerada 21.10.2026 | 12:10
01:18
Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 tutuklama | Video 21.10.2026 | 12:03
03:26
01:13
02:47
Ataşehir'de bina çatısı alev alev yandı | Video 21.10.2026 | 12:15
00:19
02:17
03:32
00:44
Hatay’da mobilya fabrikası alev alev yandı! O anlar kamerada 21.10.2026 | 09:37