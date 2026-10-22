Video Yaşam Otoyolda tehlikeli motor sürüşü böyle görüntülendi! Ehliyeti daimi iptal edildi... | Video
Otoyolda tehlikeli motor sürüşü böyle görüntülendi! Ehliyeti daimi iptal edildi... | Video

Otoyolda tehlikeli motor sürüşü böyle görüntülendi! Ehliyeti daimi iptal edildi... | Video

22 Ekim 2026 11:58

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle ellerini bırakıp cep telefonuyla oynayarak seyreden sorumsuz sürücü, Jandarma ekiplerinden kaçamadı. Gözaltına alınan sürücüye 66 bin TL ceza kesildi, ehliyeti ise bir daha verilmemek üzere daimi olarak iptal edildi.

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İstanbul'da megakentin ana arterlerinden Kuzey Marmara Otoyolu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Arnavutköy İlçesi Yassıören mevkii Edirne istikametinde 12 Ekim sabah saat 09.30 sıralarında seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

JANDARMA AFFETMEDİ

Motosikletin üzerinde ellerini bırakıp cep telefonu kullandığı anlar tespit edilen tehlikeli sürücü, İstanbul Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, trafik güvenliğini açıkça tehlikeye düşüren şahsın kimliğini kısa sürede belirleyerek yakaladı.

EHLİYETİ DAİMİ İPTAL EDİLDİ, 66 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan magandaya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince rekor ceza uygulandı. Şahsa tam 66 Bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi ise bir daha trafiğe çıkamayacak şekilde daimi olarak iptal edildi. Hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" (TCK 179) suçundan adli tahkikat başlatılan şüpheli, gözaltına alındı. Sorumsuz sürücünün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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