Ayazağa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı | Video
21 Ekim 2026 16:39
İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni dün Haliç açıklarında bulunan Ahmet Derin son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan acılı eşi, yakınları sakinleştirdi.İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'in cansız bedeni, dün Eyüpsultan'daki Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulunmuştu. Hayatını kaybeden Ahmet Derin için Kağıthane'de bulunan Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara ile Derin'in yakınları katıldı. Derin'in eşi gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını yakınları teselli etti. Törenin ardından Derin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.
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