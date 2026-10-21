Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere estetik oldu: Barbie gibi olacağım!
21 Ekim 2026 22:03
Survivor’la ünlenen Nagihan Karadere, yarışmanın final yapmasının ardından bir kez daha bıçak altına yattı. Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere, kişisel hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlık durumunu paylaşan Karadere, ‘Barbie gibi olacağım’ derken bir anda gündem oldu.
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