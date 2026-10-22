Gaziantep'te acı olay: Kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti! | Video
22 Ekim 2026 12:28
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Nizip-Birecik D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Salih Şahin (49) idaresindeki motosiklet, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Salih Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Şahin'in cenazesi, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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