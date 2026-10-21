Video Yaşam Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı | Video
Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı | Video

Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı | Video

21 Ekim 2026 14:46

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına ateş açıldı. Saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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