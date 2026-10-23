İzmir'de depo alev alev yandı | Video

23 Ekim 2026 08:48

İzmir'in Buca ilçesinde içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.