Video Yaşam İzmir'de depo alev alev yandı | Video
İzmir'de depo alev alev yandı | Video

İzmir'de depo alev alev yandı | Video

23 Ekim 2026 08:48

İzmir'in Buca ilçesinde içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Seyhan Mahallesi 722/6 Sokak'taki içerisinde kereste ve sunta türü malzemelerin bulunduğu depoda saat 03.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahale ettiği sırada deponun sac çatısı çöktü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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