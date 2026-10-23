Eyüpsultan'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video
23 Ekim 2026 09:40
Eyüpsultan Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'nde bulunan kavşakta iddiaya göre ışıklandırmaların çalışmaması nedeniyle otomobille seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Eyüpsultan'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video 23.10.2026 | 09:40
01:30
İstanbul’da iş yerlerine saldıran şüphelilere operasyon: 12 gözaltı | Video 23.10.2026 | 09:31
01:05
01:40
İzmir'de depo alev alev yandı | Video 23.10.2026 | 08:48
00:43
Rize'de kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı | Video 22.10.2026 | 15:42
00:14
01:29
01:24
Çanakkale'de çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 22.10.2026 | 16:38
00:46
00:26
00:12
Kasap reyonunda et yiyen kedi böyle görüntülendi: Markete 52 bin TL ceza! 22.10.2026 | 11:35
00:17
Eskişehir'de otomobilin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasında 22.10.2026 | 11:23
04:02
00:35
00:08
Drift atan otomobil motosiklete çarptı! O anlar kask kamerasında | Video 22.10.2026 | 10:27
01:15
04:49
00:24
Ankara'da iş yeri kurşunlanması olayına karışan 5 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2026 | 08:37
04:17