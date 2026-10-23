Video Yaşam Eyüpsultan'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video
Eyüpsultan'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video

Eyüpsultan'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı! | Video

23 Ekim 2026 09:40

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'nde bulunan kavşakta iddiaya göre ışıklandırmaların çalışmaması nedeniyle otomobille seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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