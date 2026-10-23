Video Yaşam Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı | Video
Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı | Video

Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı | Video

23 Ekim 2026 10:30

Burdur'da kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve yapılan kontrolde 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapması sonucu O.B. yönetimindeki 07 APB 083 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar oluşurken, kavşak adeta savaş alanına döndü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde 34 PVE 317 plakalı otomobilin sürücüsü A.S.'nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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