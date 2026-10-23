Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı | Video

23 Ekim 2026 10:30

Burdur'da kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve yapılan kontrolde 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.