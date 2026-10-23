Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı; 7 yaralı var! Korku dolu anlar kamerada | Video
23 Ekim 2026 14:42
Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. Kazada kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hafriyat kamyonunun eczaneye girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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