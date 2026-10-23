Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video
23 Ekim 2026 15:25
Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1 adet uzun namlulu silah, 22 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 90 adet kartuş, 709 adet fişek ve 39 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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