Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video

23 Ekim 2026 15:25

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.