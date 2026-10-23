Video Yaşam Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da 51 ruhsatsız silah ele geçirildi: 13 gözaltı | Video

23 Ekim 2026 15:25

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve şarjör ele geçirilirken 13 kişi gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 82 ev, 2 araç ve 4 iş yerine yönelik eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 1 adet uzun namlulu silah, 22 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 90 adet kartuş, 709 adet fişek ve 39 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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