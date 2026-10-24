Video Yaşam Adana’da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada
Adana’da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada

Adana’da bagaja konularak kaçırılmıştı, gerçek ortaya çıktı: O anlar kamerada

24 Ekim 2026 09:34

Adana’da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı olayın detayları ortaya çıktı. Kaçırılan şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği; babası, kardeşi ve kuzeninin ise yolda karşılaştıkları şahsı zorla bagaja koyarak eve götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup şahsın bir adamı zorla otomobilin bagajına koyarak kaçırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

BORÇLARI NEDENİYLE EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.'nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.'nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.'yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.'nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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