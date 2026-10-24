Video Yaşam Sahte site kurdular, ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: 12 tutuklama | Video
Sahte site kurdular, ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: 12 tutuklama | Video

Sahte site kurdular, ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: 12 tutuklama | Video

24 Ekim 2026 09:38

Diyarbakır merkezli 10 ilde, gerçeğini aratmayan sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran çeteye yönelik düzenlenen "Patinaj" operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, şüphelilerin gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama siteleri kurdukları belirlendi. Arama motorlarında piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
İnternet ortamında oluşturdukları sahte siteler ve cazip fiyatların ardına gizlenerek izlerini kaybettirebileceklerini düşünen şüphelilerin planları, Diyarbakır polisinin titiz takibiyle bozuldu. Vatandaşları sahte ilanlarla tuzağa düşüren şüpheliler, "Patinaj" operasyonuyla yakalandı.
20 Ekim 2026 tarihinde düğmeye basan polis, Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonla şüphelilere yönelik adli süreç başlatıldı.

226 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Operasyonun mali boyutunu da mercek altına alan ekipler, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 TL olduğunu ortaya çıkardı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 51 banka hesabına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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