Kastamonu'da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti | Video
25 Ekim 2026 17:07
Kastamonu'da geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta altyapı çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaparken, sokağın karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Sebahat Küpeli'ye çarptı. Kazada kadın ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş makinesi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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