Küçükçekmece'de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video
27 Ekim 2026 09:09
Küçükçekmece’de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, atölyeyle bitişik nizamda bulunan endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerinin çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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