Video Yaşam Küçükçekmece'de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video
Küçükçekmece'de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video

Küçükçekmece'de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video

27 Ekim 2026 09:09

Küçükçekmece’de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, atölyeyle bitişik nizamda bulunan endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerinin çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video 04:42
Küçükçekmece'de bitişik iki iş yerinin çatısı alevlere teslim oldu | Video 27.10.2026 | 09:09
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Hastalara eziyet mi etti? | Video 02:47
Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Hastalara eziyet mi etti? | Video 27.10.2026 | 09:01
Pendik’te sağanak nedeniyle alt geçidi su bastı! Sürücü ve kızı mahsur kaldı | Video 02:41
Pendik'te sağanak nedeniyle alt geçidi su bastı! Sürücü ve kızı mahsur kaldı | Video 27.10.2026 | 08:57
Otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kaza kamerada 00:47
Otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kaza kamerada 26.10.2026 | 18:48
Datça’da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü | Video 00:26
Datça'da sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü | Video 26.10.2026 | 17:12
Çeşme’de şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 01:01
Çeşme’de şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 26.10.2026 | 17:02
Dövüş antrenörü olduğunu söyleyen kadın tartıştığı sürücüye saldırdı: O anlar kamerada 01:41
Dövüş antrenörü olduğunu söyleyen kadın tartıştığı sürücüye saldırdı: O anlar kamerada 26.10.2026 | 16:40
Otomobilin kaputundan uyuşturucu, cüzdandan ise altınlar çıktı: Operasyon kamerada 00:51
Otomobilin kaputundan uyuşturucu, cüzdandan ise altınlar çıktı: Operasyon kamerada 26.10.2026 | 16:00
Konya’da yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza kamerada: 10 yaralı | Video 01:19
Konya'da yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kaza kamerada: 10 yaralı | Video 26.10.2026 | 15:30
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı! Kaza kamerada 01:48
Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı! Kaza kamerada 26.10.2026 | 15:10
Mardin’de park halindeki araçtan inen çocuğa otomobil çarptı: Kaza kamerada 00:58
Mardin'de park halindeki araçtan inen çocuğa otomobil çarptı: Kaza kamerada 26.10.2026 | 15:01
Nevşehir’de seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 00:24
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 26.10.2026 | 14:51
Esenyurt’ta kuyumcuya saldırmıştı! O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı: ’İndirim yaparsan senin için adam vururum’ 08:51
Esenyurt’ta kuyumcuya saldırmıştı! O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı: 'İndirim yaparsan senin için adam vururum' 26.10.2026 | 14:44
Tekirdağ’da iki motosikletin feci kazası kamerada 00:12
Tekirdağ'da iki motosikletin feci kazası kamerada 26.10.2026 | 14:39
Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada 02:41
Alanya'da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada 26.10.2026 | 14:23
Zillere basarak boş daireyi tespit eden iki hırsız saniyeler içinde kapıyı açıp içeri girdi: O anlar kamerada 01:58
Zillere basarak boş daireyi tespit eden iki hırsız saniyeler içinde kapıyı açıp içeri girdi: O anlar kamerada 26.10.2026 | 14:15
Bodrum’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! | Video 01:38
Bodrum'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü! | Video 26.10.2026 | 13:46
Yeni nesil çeteye 13 gözaltı: Otel resepsiyonuna silah teslim edildiği anlar kamerada 00:18
Yeni nesil çeteye 13 gözaltı: Otel resepsiyonuna silah teslim edildiği anlar kamerada 26.10.2026 | 13:38
Edirne’de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Kaza kamerada 00:08
Edirne’de motosiklet ve otomobil çarpıştı: Kaza kamerada 26.10.2026 | 13:28
Köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci jandarma kurtardı | Video 01:23
Köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan genci jandarma kurtardı | Video 26.10.2026 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA