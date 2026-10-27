Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Hastalara eziyet mi etti? | Video

27 Ekim 2026 09:05

Annesi Güllü'yü öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in adı yeni bir suçlamayla gündemde. Hemşirelik yaptığı hastanedeki hastalara eziyet ettiği iddiası var. İddianın sahibi Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, elindeki görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Peki görüntülerin içeriğinde ne var? İşte ayrıntılar!