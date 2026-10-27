SON DAKİKA: 30 ilde Daltonlar suç örgütüne operasyon! 85 gözaltı | Video
27 Ekim 2026 09:36
Son dakika haberi: Sosyal medya üzerinden "Tetikçiler" temin ederek kapalı mesajlaşma grupları üzerinden silahlı saldırı ve suç eylemlerini organize eden ve yurt dışından yönetillen Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'ne büyük bir operasyon yapıldı. Tetikçilerin temin edildiği "Dalton Kardeşler" grubu deşifre edildi. 30'u Adli Süreçteki Çocuk (ASÇ) olmak üzere 85 şüpheli yakalandı.
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