Antalya'da dağcıları taşıyan minibüs devrildi! 15 kişi yaralandı | Video
27 Ekim 2026 09:47
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağcı bir ekibi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nden yola çıkan ve dağ tırmanışı yapan grubu taşıyan Metin D. yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü, Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslar tarafından sürücü ile birlikte 15 kişi, Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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