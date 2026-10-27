Kargo firmasına ait tır kontrolden çıkarak metrelerce aşağı düştü | Video

27 Ekim 2026 11:16

Sultangazi ilçesinde kargo firması tırı, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip iki araca çarptı, ardından yaklaşık 5 metre yükselikten halı sahanın bitişiğindeki bahçeye uçtu. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlar ve tır havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.45'te Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Yurtiçi Kargo şirketi tırı, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bir kamyonet ve bir otomobile çarptı. Ardından tır 5 metre yükseklikten, halı sahanın bitişiğindeki bahçeye düşerken; çarptığı kamyonet ise yan yattı. Facianın eşiğiden dönülen kazada kamyonet ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, tır sürücüsünün ise büyük şok yaşadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazaya karışan araçlar ve yola düşen tır havadan görüntülendi.

Mehmet Şahin adlı vatandaş, "Tır yukarıdan süratli bir şekilde geliyordu. Karşı şeritten geliyordu. Araçlara çarptı. Burada kazalar sürekli oluyor. Ölü yok" dedi.

Onur Özgen ise, "Biz sabah araçlara yer veriyoruz. Bu sırada bir ses geldi. Ben de arkama baktım. Tır karşı şeride geçti. Halı sahanın kulübesinin içine düştü. Herkes panik oldu. Camlara çıktı. Herkes yardımcı olmaya çalıştı" diye konuştu.