Şile'de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü! Manzara havadan böyle görüntülendi
27 Ekim 2026 14:12
Sağanak yağışların ardından Şile'de birçok noktayı su basarken, adeta göle dönen yollar havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağışların ardından Şile'de yollar adeta göle döndü. Bazı evlerin bahçelerini de su basarken yağışların ardından ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
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