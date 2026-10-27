Video Yaşam Kastamonu'da tüfekli bir şahıs rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı! Olay anı kamerada
Kastamonu'da tüfekli bir şahıs rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı! Olay anı kamerada

Kastamonu'da tüfekli bir şahıs rastgele ateş açtı: 4 kişi yaralandı! Olay anı kamerada

27 Ekim 2026 14:01

Kastamonu'nun en işlek caddesinde bir saldırganın rastgele tüfekle ateş etmesi neticesinde 4 kişi yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. isimli saldırgan, rastgele ateş etmeye başladı. Seken kurşunlar çevrede bulunan 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen otomobile binerek kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saçmaların isabet etmesi neticesinde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki tüfekle koştuğu esnada birkaç kez rastgele ateş ettiği anlar yer aldı.

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