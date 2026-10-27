Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza! | Video
27 Ekim 2026 13:07
Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yoldaki araçlar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Mustafa Şeref Bulvarı'nda meydana geldi. Aynı yöne ilerleyen biri taksi 5 aracın çarpıştığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Bulvarda ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.
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