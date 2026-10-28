Video Yaşam Kamyonun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada
Kamyonun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Kamyonun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

28 Ekim 2026 09:03

Hatay’da hafriyat kamyonunun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsünün can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı itfaiye kavşağında yaşandı. B.İ. (24) idaresindeki 41AVU717 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde bulunan Adil Devaoğlu (48) idaresindeki 31BCF342 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle aynı istikamette ilerleyen ve aynı anda dönüş yaparak kör noktaya gelen motosiklet sürücüsünün ezildiği anlar kameraya kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu'nun öldüğü tespit edildi. Devaoğlu'nun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay yerinde, kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlarsa dikkat çekti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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