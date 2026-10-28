Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın menfeze uçtuğu anlar kamerada | Video
28 Ekim 2026 09:58
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış havada kontrolden çıkan otomobil takla atarak menfeze uçtu. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın savrulduktan sonra takla atarak menfeze uçma anları yer aldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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