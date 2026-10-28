Video Yaşam Elazığ'da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video
Elazığ'da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video

Elazığ'da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video

28 Ekim 2026 10:47

Elazığ'da etkili olan yağışlarla birlikte Teke deresi coşarken bazı kamelyalar sürüklendi.

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Elazığ'da sağanak yağış etkili oluyor. Palu ilçesinde yağışların ardından Teke deresinde su seviyesi hızla yükseldi. Derenin coşmasıyla hem kıyıya hem de yaz aylarında serinlemek amacıyla derenin içerisine konulan bazı bank ve kamelyalar sürüklendi.
Vatandaşlar, piknik sezonunun sona ermesiyle birlikte hem kıyıdaki hem de suyun içine yerleştirilen bankların zamanında kaldırılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

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