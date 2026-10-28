Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza kamerada | Video
28 Ekim 2026 12:26
Niğde'de hatalı sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü H.M.E. (66) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana geldi. H.M.E. yönetimindeki motosiklet, hatalı sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından H.M.E.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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