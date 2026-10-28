Video Yaşam Batman'da zincirleme trafik kazası | Video
Batman'da zincirleme trafik kazası | Video

Batman'da zincirleme trafik kazası | Video

28 Ekim 2026 14:54

Batman'da Kuyubaşı Mahallesi Köprülü Kavşakta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Batman merkez Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan köprülü kavşakta 72 AZ 437 plakalı kamyonet ile 21 DZ 773 ve 72 DS 911 plakalı iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi geçici olarak trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da zincirleme trafik kazası | Video 00:25
Batman'da zincirleme trafik kazası | Video 28.10.2026 | 14:54
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in ailesine tehdit: ’Size kim selam verirse vuracağız’ | Video 04:05
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in ailesine tehdit: 'Size kim selam verirse vuracağız' | Video 28.10.2026 | 14:33
Şile’de dere taştı! Cami ve villalar su altında kaldı | Video 05:34
Şile'de dere taştı! Cami ve villalar su altında kaldı | Video 28.10.2026 | 14:16
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:44
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video 28.10.2026 | 14:13
Oto tamirhanesinde silahlı kavga! 3 yaralı: Kavga anı kamerada 02:43
Oto tamirhanesinde silahlı kavga! 3 yaralı: Kavga anı kamerada 28.10.2026 | 14:04
Bodrum’da yollar göle döndü, araçlar zor ilerledi: O anlar kamerada 01:46
Bodrum'da yollar göle döndü, araçlar zor ilerledi: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:46
Pendik’ten Ümraniye’ye uzanan çifte saldırının failleri Sapanca’daki villada böyle yakalandı 00:28
Pendik’ten Ümraniye’ye uzanan çifte saldırının failleri Sapanca’daki villada böyle yakalandı 28.10.2026 | 14:32
Muğla Dalaman’da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video 04:26
Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video 28.10.2026 | 13:32
Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 02:12
Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 28.10.2026 | 13:20
Düzce’de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 02:03
Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 28.10.2026 | 13:10
Elazığ’da park halindeki araç alev topuna döndü: O anlar kamerada 01:52
Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:02
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza kamerada | Video 00:56
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza kamerada | Video 28.10.2026 | 12:26
Elazığ’da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video 00:28
Elazığ'da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video 28.10.2026 | 10:47
Gümüşhane’de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video 01:03
Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video 28.10.2026 | 10:49
Eski arkadaşlar kız meselesi yüzünden sokak ortasında kavga etti: 1 ölü 2 yaralı! O anlar kamerada 00:29
Eski arkadaşlar kız meselesi yüzünden sokak ortasında kavga etti: 1 ölü 2 yaralı! O anlar kamerada 28.10.2026 | 10:07
Gaziantep’te kontrolden çıkan aracın menfeze uçtuğu anlar kamerada | Video 00:32
Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın menfeze uçtuğu anlar kamerada | Video 28.10.2026 | 09:58
Hatay’da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 00:23
Hatay'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 28.10.2026 | 09:43
İstanbul’da kaçak tütün ticaretine operasyon! 12 gözaltı | Video 01:12
İstanbul’da kaçak tütün ticaretine operasyon! 12 gözaltı | Video 28.10.2026 | 09:37
Kamyonun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 01:30
Kamyonun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 28.10.2026 | 09:02
Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video 00:52
Beze sardığı kaldırım taşıyla telefoncu ve bankanın camını kırıp hırsızlık yapmaya kalkıştı! O anlar kamerada | Video 28.10.2026 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA