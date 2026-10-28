Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video
28 Ekim 2026 13:20
Bursa'da sobanın açık bırakılması sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Nilüfer ilçesi Ayvaköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan bir bungalov evde çıktı. Sobanın açık bırakılması sonucu çıktığı belirtilen yangında, ev sahibi evinin yandığını öğrenince geri döndü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Muhtemel bir orman yangınının önüne geçilirken, olayda bungalov evde maddi hasar meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 28.10.2026 | 13:20
02:03
Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 28.10.2026 | 13:10
01:52
Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:02
00:56
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza kamerada | Video 28.10.2026 | 12:26
00:28
Elazığ'da dere coştu, kamelyalar sürüklendi! | Video 28.10.2026 | 10:47
01:03
Gümüşhane'de otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü! | Video 28.10.2026 | 10:49
00:29
00:32
Gaziantep'te kontrolden çıkan aracın menfeze uçtuğu anlar kamerada | Video 28.10.2026 | 09:58
00:23
Hatay'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 28.10.2026 | 09:43
01:12
İstanbul’da kaçak tütün ticaretine operasyon! 12 gözaltı | Video 28.10.2026 | 09:37
01:30
00:52
01:06
Ataşehir'de seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu | Video 28.10.2026 | 08:53
02:48
Ümraniye'de hafif ticari araç alev topuna döndü: O anlar kamerada 28.10.2026 | 08:45
00:34
02:48
Ümraniye'de hafif ticari araç alev alev yandı | Video 28.10.2026 | 08:23
00:35
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü! | Video 28.10.2026 | 08:19
01:37
Tartıştığı kişilere silahla ateş açtı: Dehşet anları kamerada! 27.10.2026 | 17:09
00:35
01:47
Bandırma-Çanakkale yolunda kaza yapan otomobil alev aldı! 2 yaralı | Video 27.10.2026 | 16:16