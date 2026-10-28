Video Yaşam Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video
Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video

Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video

28 Ekim 2026 13:10

Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, tankerin kaldırılması için OSB'nin elektriğinin kesilmesi bekleniyor.

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Kaza, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden 1. OSB istikametine seyir halinde olan Aydın K. idaresindeki 34 KDT 280 plakalı benzin yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın ardından akaryakıt yüklü tankerin oluşturabileceği riskler nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Devrilen tankerin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar planlanırken, operasyonun güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik enerjisinin kesilmesi bekleniyor.
Tankerin kaldırılmasının ardından yolun yeniden araç trafiğine açılması beklenirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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