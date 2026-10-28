Video Yaşam İzmir'de feci kaza: TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
İzmir'de feci kaza: TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

İzmir'de feci kaza: TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

28 Ekim 2026 16:07

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın TIR’la çarpıştığı kazada Coşkun Önal (60) hayatını kaybetti, Mustafa S. ise ağır yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş-İzmir yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tire-Ödemiş yönünde ilerleyen Mustafa S. (51) yönetimindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araç, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 35 CTK 227 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mustafa S., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada Mustafa S.'nin yanındaki Coşkun Önal da Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı Coşkun Önal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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