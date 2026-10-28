Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video

28 Ekim 2026 16:04

Üsküdar'da yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne, durağa yanaşan başka bir otobüs arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken otobüslerde hasar meydana geldi.