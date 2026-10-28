Gaziantep'te şiddetli yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video
28 Ekim 2026 16:36
Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında yollar gole döndü, çok sayıda kaza meydana geldi, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu.
Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel oluştu. Yağış nedeniyle özellikle otoyolda ve kent merkezinde pek çok bölgede ise maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi.
Kentte yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.
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