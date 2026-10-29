Şırnak'ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı | Video
29 Ekim 2026 09:23
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, ilçenin Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. Bazı yaralıların ise kendi imkânlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Bolu'da park halindeki 2 TIR alev aldı | Video 29.10.2026 | 09:41
01:18
Patnos'ta dere yatağına uçan otomobil vinçle çıkarıldı | Video 29.10.2026 | 09:29
00:31
Şırnak'ta otobüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı | Video 29.10.2026 | 09:23
01:13
Çanakkale'de şiddetli yağış! Sağanak yolları göle çevirdi | Video 29.10.2026 | 09:16
00:16
01:19
Gaziantep'te şiddetli yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 28.10.2026 | 16:36
01:03
Sultangazi'de fırın tezgahında duran cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.10.2026 | 16:28
00:51
00:48
02:20
Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 28.10.2026 | 16:04
00:45
03:24
00:25
Batman'da zincirleme trafik kazası | Video 28.10.2026 | 14:54
04:05
05:34
Şile'de dere taştı! Cami ve villalar su altında kaldı | Video 28.10.2026 | 14:16
00:44
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video 28.10.2026 | 14:13
02:43
Oto tamirhanesinde silahlı kavga! 3 yaralı: Kavga anı kamerada 28.10.2026 | 14:04
01:46
Bodrum'da yollar göle döndü, araçlar zor ilerledi: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:46
00:28
04:26
Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video 28.10.2026 | 13:32