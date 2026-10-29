Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında! İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim kabulü... | Video
29 Ekim 2026 10:23
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü İstanbul'da törenlerle kutlanıyor. Devlet protokolünü bir araya getiren kutlamaların ilk adresi İstanbul Valiliği oldu. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlere ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Nuray Korkmaz aktardı.
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